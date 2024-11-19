دموع الأم وانهيار الزوجة.. الصور الأولى لتجهيز مقبرة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

الغربيةـ مروة شاهين:

جهز أهالي قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مقابر عائلة اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، لاستقبال جثمانه بعد وفاته اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب داخل أحد مستشفيات محافظة دمياط.

كان القرية شهدت حالة من الحزن على فراق اللاعب لما كان يتمتع به من سمعة طيبة بين الأهالي، وانتهت أسرة اللاعب من استعداداتهم لاستقبال الجثمان وتلقي العزاء داخل القرية، وتم فتح أحد مقابر العائلة استعدادا لوصول الجثمان.

ووصلت القرية منذ قليل زوجة اللاعب الراحل ووالدته في حالة انهيار تام حزنا على فراقه.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض إلى ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، بعد ابتلاع لسانه وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

يذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".