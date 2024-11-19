بالفيديو والصور- لابشيط تودع محمد شوقي لاعب كفر الشيخ في جنازة مهيبة بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

شيع أهالي قرية لابشيط بمركز مدينة المحلة الكبرى اليوم الثلاثاء، جثمان اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب داخل أحد مستشفيات محافظة دمياط، بمقابر أسرته في القرية.

كانت جنازة اللاعب ضمت المئات من أهالي القرية وسط حالة حزن وانهيار لأسرته والحاضرين وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخيرة عقب الصلاة عليه بشوارع القرية.

كانت القرية شهدت حالة من الحزن على فراق اللاعب لما كان يتمتع به من سمعة طيبة بين الأهالي، وانتهت أسرة اللاعب ومن استعداداتهم لاستقبال الجثمان وتلقي العزاء داخل القرية، وتم فتح إحدى مقابر العائلة استعدادا لوصول الجثمان.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي توفي خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، بعد ابتلاع لسانه وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".