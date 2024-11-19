بالصور- محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة اليابانية

بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد حمدون مدير المدرسة، والمهندس طارق الدلاشي رئيس الحي الرابع بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل

وتفقد المحافظ مكونات المدرسة التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 10.4آلاف متر مربع، وتضم حديقة رياض أطفال على مساحة 750 مترا، وفناء خارجي على مساحة 2690مترأ، وملعبا بمساحة 780 مترا، ومبني إداري ومسرحا، ومبنى للفصول الدراسية مكون من دورين يضم 21 فصلاً، حيث يضم الدور الأول 9 فصول لرياض الأطفال وغرف أنشطة، ودورات مياه خاصة بالأطفال، وفصول ابتدائي من الأول للخامس، وغرف للمعلمين ومصادر ومكتبة، في حين يضم الدور الثاني 12 فصلا للصف السادس، والأول الإعدادي، وفصول وقاعات للاجتماعات وللمعلمين، وغرف مجال صناعي، واقتصاد منزلي، وفصل للفنون، ومعمل حاسب، ومخزن ومعمل لغات.

كما تابع المحافظ جانبا من العملية التعليمية واستمع لعرض موجز وسريع عن طبيعة ونظام اليوم الدراسي بالمدرسة، الذي يتضمن الأنشطة اليابانية، و أشاد بمكونات وتصميم المدرسة، مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس، الذى يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة فى مجال التعليم من خلال تدريب التلاميذ على حزمة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ إيجابي للتعليم وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل.