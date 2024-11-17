طلاب جنوب سيناء يتنافسون في مسابقة الإذاعة المدرسية -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات تقييم مسابقة الإذاعة المدرسية والحديث الصحفي الإلكتروني على مستوى الجمهورية، والتي استضافتها مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، صباح اليوم الأحد، والتي أطلقتها الوزارة تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وأمين الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، والسيد محمد الشريف، مدير إدارة الصحافة والإعلام التربوي.

ورحب وكيل المديرية، بأعضاء لجنة التحكيم الوزارية المكونة من الدكتورة منال مجدى، ونشوى عزت، وعبد الغنى هنيدي ، وحضور سامى الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، و محمد عبدالخالق، موجه عام الصحافة بديوان المديرية، و عبد الحميد مهنا، موجه ثانوي بديوان المديرية، و محمود العبد، موجه صحافة بإدارة طور سيناء.

وأشار وكيل المديرية، إلى أن تلك المسابقة تأتى في إطار جهود المديرية لتشجيع الإبداع والتميز بين الطلاب، وتعزيز مهاراتهم في فنون الإلقاء والتعبير والحوار باللغة العربية الفصحى وتطبيق كافة الفنون الصحفية.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الإذاعة المدرسية ، وتوفير منصة لهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.

وأشاد وكيل المديرية، بالأنشطة الإعلامية للطلاب، موجهاً الشكر لكل من موجهي وأخصائي الإعلام والفرق المشاركة في المسابقة.

وتضم المسابقة تقييم خمس إذاعات مدرسية للمراحل التعليمية المختلفة "ابتدائي، إعدادي، ثانوي عام، ثانوي فنى، تربية خاصة"، إضافة إلى حديث إلكتروني للمرحلة الإعدادية والثانوية، ومن المقرر أن تشارك مدرسة بدر الابتدائية ومدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية ومدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية المشتركة، بجانب إذاعة متنوعة لطلاب الدمج.

جدير بالذكر أن مسابقة الإذاعة المدرسية تعد واحدة من الفعاليات المهمة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وتسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم.