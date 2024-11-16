في مؤتمر جامعة أسيوط.. سفير إندونيسيا يؤكد مواصلة بلاده دعم فلسطين ولبنان وأفغانستان -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا، مواصلة بلاده مكافحة الاستعمار والعنصرية ودعم استقلال دول المنطقة مثل فلسطين ولبنان وأفغانستان، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في قوات حفظ السلام منذ عام 1957، وأوضح أن إندونيسيا قدمت حتى الآن 2725 فردًا من الأفراد العسكريين لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مما يجعلها سادس أكبر مساهم على مستوى العالم.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الختامي لنموذج المحاكاة، قدم السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا، عرضًا بعنوان "سياسة خارجية حرة ونشطة: السلام والاستقرار والعدالة".



كما استعرض السفير رؤوف، دور رابطة دول جنوب شرق آسيا وأهدافها الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والمساهمة في السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى دور إندونيسيا كعضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي وعملها كمنصة للدفاع عن قضايا المسلمين حول العالم. وأكد على اتحاد موقف مصر وإندونيسيا تجاه القضية الفلسطينية والتزامهما بتشجيع جهود السلام لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل عادل.



وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره وترحيبه بضيوف الجامعة المشاركين في المؤتمر، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الحدث خطوة مثمرة في تعزيز التعاون المشترك. كما شكر كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث بنجاح.



وأكد المنشاوي، أن نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي يعكس رؤية جامعة أسيوط في تمكين طلابها وتزويدهم بفرص تطبيقية لمواجهة الحياة الواقعية بعد التخرج. كما أشار إلى أهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في مصر.

