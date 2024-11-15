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"الأنامل الصغيرة" تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد - صور

03:55 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (2)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (5)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (6)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (7)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (8)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (9)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (4)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (11)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (10)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (13)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (15)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (16)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (14)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (18)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (12)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (17)
  • عرض 18 صورة
    الأنامل الصغيرة تحيي احتفالية أعياد الطفولة في بورسعيد (3)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحيت فرقة الأطفال "الأنامل الصغيرة"، بقيادة الدكتور راجي المقدم، احتفالية مجانية، اليوم الجمعة، بمناسبة أعياد الطفولة بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني الأطفال، فضلا عن منطقة لألعاب الأطفال، وأماكن لـ "الفوتوسيشن"، ومناطق أخرى لالتقاط صور مع مجموعة من الطيور والزواحف، في ظل تفاعل وسعادة بالغة بين الأطفال وأولياء أمورهم.

يشار إلى أن الاحتفالية فكرة وإشراف دكتور راجي المقدم، بالتعاون دكتورة اليزابيث كنز، واحدة من المهتمات بالتسويق والترويج لمحافظة بورسعيد سياحيا، وعدد من المؤسسات الأخرى.

أعياد الطفولة محافظة بورسعيد راجي المقدم
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