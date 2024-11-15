ضبط مخزن مخالف في المنوفية لتجميع دقيق مدعم وبيعه بشكل غير قانوني



المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، عن ضبط مخزن مخالف بالباجور، خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك لتجميعه 3 أطنان ونصف، دقيق بلدى مدعم محظور تداوله بالأسواق لتدويره وإعادة تعبئتها داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن، وبيعه كدقيق سياحي فاخر، بالإضافة إلى 3 أطنان نخالة (الرَّدَّةُ) نعمة مخصصة للمخابز محظور تداولها بهدف الغش والتربح والاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة.

كما ضُبط ألف شيكارة فارغة لدقيق مدعم، وأخرى تحمل أسماء مطاحن خاصة، وعدد 2 ماكينة خياطة وميزان حساس لاستخدامهم في عملية التلاعب والغش التجاري وكذا ضبط سيارة نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية داخل المخزن لاستغلالها في نقل المضبوطات بما يخالف القانون، وتقرر مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها إلى أحد مستودعات الباجور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية، مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.