بالصور.. لحظة وصول شيخ الأزهر لعزاء شقيقته في الأقصر

الأقصر-محمد محروس:

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، مساء اليوم الأربعاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد أن قطع زيارته إلى عاصمة أذربيجان، بسبب وفاة شقيقته الكبرى.

وقالت مصادر مقربة من العائلة، إن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف كان في استقبال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمطار القاهرة ورافقه في رحلته إلى الأقصر لتقديم واجب العزاء.

وشيّع الآلاف من أهالي محافظة الأقصر جثمان الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عامًا، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.

وكان الأزهر الشريف قد أعلن عن قطع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء، وستقام مراسم العزاء مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.