‬غير مأهول بالسكان.. انهيار منزل في نزلة الأبلق بأسيوط -صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق وغير مأهول بالسكان في منطقة نزلة الأبلق التابعة لمركز صدفا في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي حول انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن المنزل، المملوك للمواطن "رمضان.ح"، مبني بالطوب ومسقوف بالجريد وأفلاق النخيل، وكان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى فرض كردونا أمنيا حول المنزل لضمان سلامة المنطقة.