محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تطوير القرية الأوليمبية

الإسماعيلية - مصراوي:

عقد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة طرح الأفكار والرؤى لوضع أنسب خطط لتطوير القرية الأوليمبية بالمحافظة، والاستثمار الجيد بها والقائم على أسس علمية ومواكبة للتطور الحادث في مجال السياحة الرياضية والترفيهية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير المساعد للمحافظة، الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء محمد صيام المشرف العام على القرية الأوليمبية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مروة حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس على هيصم مدير عام الإسكان، المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط، والسيد محمود أحمد مدير القرية الأوليمبية، وممثل الشئون القانونية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع جرى طرح عددًا من الأفكار لتحقيق أقصى استفادة من مقومات القرية الحالية وتعظيم الاستفادة من المساحات الخالية، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة البنية التحتية ووضع نظام إدارة متوافق مع أحدث أساليب الإدارة في مجال الفندقة والخدمات الرياضية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

وكان محافظ الإسماعيلية، وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وأعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبي إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

واستضافت القرية الأوليمبية، أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة. ‏

وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.