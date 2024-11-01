جثة طافية في حمام سباحة استاد جامعة المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر العاملون باستاد جامعة المنوفية، اليوم الجمعة، بجثة طافية في حمام السباحة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة شاب غارق في حمام السباحة باستاد جامعة المنوفية.

وتبين أن الشاب يُدعى "يوسف.م.ك" 17 عامًا، طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية بقرية المصيلحة، وتقرر نقله للعرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.