إعلان

جثة طافية في حمام سباحة استاد جامعة المنوفية

01:28 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر العاملون باستاد جامعة المنوفية، اليوم الجمعة، بجثة طافية في حمام السباحة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بالعثور على جثة شاب غارق في حمام السباحة باستاد جامعة المنوفية.

وتبين أن الشاب يُدعى "يوسف.م.ك" 17 عامًا، طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية بقرية المصيلحة، وتقرر نقله للعرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

جثة طافية في حمام السباحة مدير أمن المنوفية الطب الشرعي النيابة استاد جامعة المنوفية جثة شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد شائعات عن إخلائه.. دير سانت كاترين يفتح أبوابه لاستقبال 280 سائحًا

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة