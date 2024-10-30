إنشاء وحدة مناظير للجهاز الهضمي داخل مستشفى الحميات بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء وحدة مناظير للجهاز الهضمي مجهزة بأحدث الأجهزة داخل مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن المستشفى شهد توريد وحدة مناظير كاملة تشمل وحدة تحكم، منظار معدة، منظار قولون، مضخة مياه، وغاز ثاني أكسيد الكربون، مما يعد إضافة كبيرة للمجال الطبي بالمستشفى الذي يخدم قطاع الصعيد بصفة عامة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لدعمهما المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأشار الدكتور محسن شاكر، المشرف العام على وحدات المناظير بصحة أسيوط، إلى أن الوحدة تضم أحدث الأجهزة الطبية وتخضع لإشراف أساتذة كلية الطب وكوادر طبية مدربة، حيث تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأمراض الجهاز الهضمي.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام ناجح جمعة، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بأسيوط، بالتطور المستمر في القطاع الطبي بالمستشفى، مثمنًا الجهود المبذولة لتطوير الأقسام الداخلية وتلبية احتياجات المرضى.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس الدعم الكبير من الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجهات الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030.