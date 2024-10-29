أعمال تطهير بمحطة الطوابية تؤثر على إمدادات المياه بمركزين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن خروج مروق رقم 2 بمحطة مرشحات الطوابية من الخدمة، مما سيؤدي إلى ضعف إمدادات المياه في الأدوار العليا بمركزي مدينة الفتح وقراها، ومدينة أبنوب.

تأتي هذه الإجراءات في إطار أعمال الغسيل والتطهير الدورية، التي ستستمر لمدة خمس ساعات، بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً غدًا الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن المياه ستكون ضعيفة بشكل ملحوظ في الأدوار العليا خلال ساعات الذروة.

لضمان استمرارية الخدمة، قامت الشركة بتشغيل مروق المياه رقم 1 بالكامل، بالإضافة إلى تشغيل جميع المحطات الارتوازية.

ودعت الشركة عملاءها في مركزي الفتح وأبنوب إلى التعاون وتفهم هذه الإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة على المدى الطويل.

كما يمكن للعملاء التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الإلكتروني، أو تطبيق الهاتف المحمول، لتقديم الشكاوى أو طلب سيارات مياه عند الحاجة.