محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلى في 3 مراكز

المنيا- جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمراكز (ديرمواس – أبوقرقاص – مغاغة) وفقا للخرائط ووفقا للقانون 119 لسنة 1973 والأسس والمعايير الخاصة به.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو غير المنتظم للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أراضى أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع فى استكمال كافة المخططات التفصيلية لبقية المدن بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية، بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية.