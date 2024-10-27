أجرمت بحمله وبإنهاء حياته.. المؤبد لقاتلة رضيعها في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد على "وفاء.ع.م"، ربة منزل تبلغ من العمر 21 عامًا، بعد إدانتها بقتل طفلها الرضيع عن عمد، نتيجة عجزها عن الإنفاق عليه.

جاء في تفاصيل القضية رقم 6487 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 1033 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن الحادث وقع يوم 15 سبتمبر 2023، حيث أقدمت المتهمة على كتم أنفاس طفلها الرضيع "سيف"، الذي لم يتجاوز عامًا واحدًا، بعدما انفردت به وأغلقت فمه وأنفه بيديها، مما أدى إلى وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل، غير مبالية بضعفه وقلة حيلته، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق.

وكشفت تحريات المقدم محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج، رئيس مباحث قسم الخصوص سابقًا، أن المتهمة قتلت طفلها الناتج عن علاقة غير مشروعة عمدًا، نتيجة عدم قدرتها على إعالته.

وذكرت التحريات أن المتهمة استغلت صغر سن الطفل وحداثة عهده لكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم تخلصت من جثته بمكان الواقعة.