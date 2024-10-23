استشاريون في 9 تخصصات.. صحة جنوب سيناء تطلق قافلة طبية بمستشفى أبورديس المركزي

جنوب سيناء - رضا السيد :

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، عن إطلاق قافلة طبية أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 14 ، 15 ، 16 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جاري التنسيق مع اللواء سامح متولى، رئيس مدينة ابورديس، للتجهيز للقافلة، وإعلام المواطنين من قاطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى التابعة للمدينة بموعد القافلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تضم القافلة استشاريين من مستشفى السلام الدولى، وستستمر على مدار 3 أيام بالعيادات المسائية بداية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء فى تخصصات "النساء والتوليد، المخ والأعصاب، الجراحة العامة، المسالك البولية، القلب، الأوعية الدموية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الجهاز الهضمى"، بإجمالي 9 تخصصات طبية مختلفة.

وأكد أنه سيجري خلال القافل عمل الموجات الصوتيه على القلب " الايكو"

لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، لافتا إلى أنه سيجري تقديم خدمات الكشف مجانا، و التحاليل والآشعة واجراء العمليات اللازمه تكون مدفوعة القيمه طبقا للائحة وزارة الصحة.