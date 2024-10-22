4 مصابين في انقلاب سيارة مديرية صحة بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب أربعة من العاملين في مديرية صحة بني سويف، بينهم صيدليان، بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة تابعة للمديرية على طريق "القاهرة-أسيوط" الزراعي، أثناء عودتهم من مركز الواسطى.

تلقت مديرية أمن بني سويف بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث بالقرب من قرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى، حيث انقلبت سيارة ملاكي تابعة للمديرية على الطريق.

انتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن إصابة كل من:

هبة.ع.ر (39 عامًا) - مفتشة مالية وإدارية بمديرية الصحة، تعرضت لجرح متهتك في اليد اليسرى.

محمد.ع.ن (54 عامًا) - سائق، أصيب بسحجات وكدمات متفرقة.

أحمد.م.ع (37 عامًا) - صيدلي، أصيب بسحجات وكدمات.

محمد.ر.ع (33 عامًا) - صيدلي، تعرض لكدمات وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية.