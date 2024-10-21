السجن المؤبد لفلاح بعد إدانته بقتل شخصين وإصابة آخر في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على فلاح لمشاركته في جريمة قتل شخصين وإصابة آخر، وذلك في إطار خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغ من الأهالي بإطلاق نار في قرية بني زيد الأكراد، مما أسفر عن مقتل "أحمد. ع" و"عثمان. أ" عمدًا، والشروع في قتل "عبد الوارث. ع"، جميعهم من عائلة واحدة.

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح أن المتهم "حسني. ح. ع"، فلاح، و4 آخرين سبق الحكم عليهم، خططوا ونفذوا الجريمة باستخدام بندقية آلية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر، على خلفية خصومة ثأرية بين العائلتين.

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