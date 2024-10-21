إعلان

السجن المؤبد لفلاح بعد إدانته بقتل شخصين وإصابة آخر في أسيوط

09:17 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

هيئة المحكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على فلاح لمشاركته في جريمة قتل شخصين وإصابة آخر، وذلك في إطار خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغ من الأهالي بإطلاق نار في قرية بني زيد الأكراد، مما أسفر عن مقتل "أحمد. ع" و"عثمان. أ" عمدًا، والشروع في قتل "عبد الوارث. ع"، جميعهم من عائلة واحدة.

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح أن المتهم "حسني. ح. ع"، فلاح، و4 آخرين سبق الحكم عليهم، خططوا ونفذوا الجريمة باستخدام بندقية آلية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر، على خلفية خصومة ثأرية بين العائلتين.

...

محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد لفلاح إدانة فلاح بقتل شخصين وإصابة آخر أسيوط خصومة ثأرية بين عائلتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة مسلحة شمالي قنا

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة