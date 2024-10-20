نائب محافظ الإسماعيلية يناقش سبل التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية

الإسماعيلية - مصراوي:

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية.

وتناول اللقاء مناقشة سُبل التعاون المثمرة والمشتركة، بين محافظة الإسماعيلية والأزهر الشريف فيما يخص القوافل الدعوية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، وكذلك مناقشة إقامة ندوات تحت إشراف المحافظة؛ لزيادة الوعي والانتماء لدى مواطني الإسماعيلية، والاستعانة بعلماء الأزهر للمشاركة بدورات تحت رعاية محافظ الإسماعيلية لمواجهة التحديات المختلفة.

وخلال اللقاء أكد نائب محافظ الإسماعيلية، على أهمية دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتقوية الوحدة الوطنية، فدور الأزهر يمتد محليًّا وعالميًّا، حيث يعد منارة علمية ودعوية ورمزًا للعالم الإسلامي، مؤكدًا على اهتمام ودعم القيادة السياسية بدور الأزهر في مختلف المجالات.

ومن جهته نقل الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، تحية فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لمحافظ الإسماعيلية، مثمنًا دوره في دعم خطط الدعوة التي تتم بالمحافظة ومؤكدًا على أهمية تواجد الوعَّاظ داخل الشارع الإسماعيلي.

كما أكد على مجهودات الأزهر الشريف في مجال الدعوة، للوصول بالشباب إلى بر الأمان من خلال المبادرات بالمدارس والجامعات؛ حتى يتعرف كل شاب على هُويته وفطرته.

وفي نهاية اللقاء نقل نائب محافظ الإسماعيلية تحية وتقدير اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، متمنيًا للأزهر الشريف دوام الازدهار والاستمرار في نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في التصدِّي للأفكار المتطرفة الهدَّامة.