حادث مأساوي يهز الغربية.. أم وطفل يغرقان والأب وابنه مصابان -صور

الغربية - مروة شاهين:

لم تكن تعلم أنها ستكون، الزيارة الأخيرة لمنزل والدها، وأنها لن تراهم مرة أخرى، وأن الضحكات المتبادلة، ولحظات السعادة، كانت تدل على أن الفراق قريب، دقائق قليلة مضت، تحولت فيها تلك اللحظات إلي مأساة، وتبدلت الفرحة إلي أحزان، بعد أن غيب الموت الأم وطفلها، وأصيب زوجها وابنها.

"كان راجع من عند حماه".. بتلك الكلمات بدأ إبراهيم عثمان أحد أهالي قرية عطف أبو جندي التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، حديثه لـ "مصراوي"، موضحا أن الأسرة كانت في طريقها للعودة إلى منزلهم بمسقط رأسهم، مساء يوم الجمعة الماضي بعد قضاء بعض الوقت في منزل والد الزوجة بمدينة طنطا.

فوجئ أهالي القرية بخبر انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة القاصد، في المنطقة الواصلة بين "محلة منوف - طنطا" بسبب اختلال عجلة القيادة، ووفاة كريمة شوقي الشاذلي، ونجلها أدام البالغ من العمر 12 عاما، مقيد بالصف الخامس الابتدائي، وإصابة ابنها الآخر زياد طالب جامعي في الفرقة الأولى، وهو في حالة صحية خطيرة، وأما زوجها فتعرض لإصابات خفيفة، ويدعي ياسر زيد، ويعمل سائقا في إحدي الشركات.

وتابع :"أنه جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذهم، إلا أن الأم والابن الأصغر كانت حالتهم حرجة وتوفيا علي الفور، وجرى تشييع جثمانهما، في ساعات متأخرة من الليل، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأداء صلاة الجنازة عليهم.

وأضاف لـ "مصراوي"، أن الأسرة كانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وأن القرية جميعها في حالة حزن شديد، واتشحت السيدات بالسواد، وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي إلى سرادقات عزاء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ملاكي، كان يستقلها 4 أشخاص بترعة القاصد علي طريق "محلة منوف - طنطا"، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وطفلها، وإصابة زوجها وابنها الآخر.

وجرى انتشال السيارة من الداخل الترعة ونقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى المنشاوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.