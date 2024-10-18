احتفالية كبرى في المنيا تخليداً لذكرى أكتوبر المجيدة -صور

المنيا - جمال محمد:

احتفلت الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان “انتصار العزيمة واستعادة الكرامة”، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية نصر أكتوبر.

جاء ذلك بحضور وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء، وتأتى الاحتفالية ضمن فعاليات مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وشهدت الفعالية تكريم أبطال القوات المسلحة من المحاربين القدماء وأسر الشهداء، وتم توزيع شهادات تقدير ودرع الهيئة العامة للاستعلامات تكريماً لجهودهم وتضحياتهم.

كما تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، قدمتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مدير الفرقة.