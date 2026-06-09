استؤنفت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، فيما هبطت طائرات تقل حجاجا من السعودية، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وعُلّقت الرحلات الجوية في مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، بعد شنّ إيران هجوما صاروخيا الأحد على إسرائيل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار المُعلن في الثامن من أبريل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس عمليات مطار الإمام الخميني أعلن استئناف الرحلات الجوية إلى المطار ورحلات الحجاج.

وأعلنت إيران وإسرائيل الإثنين وقف الهجمات المتبادلة، بعد أول مواجهات بينهما منذ إعلان الهدنة في الحرب في الشرق الأوسط قبل شهرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إنه تم احتواء النيران على تلك الجبهة، بعد ساعات من إعلان طهران وقف العملية" ضد إسرائيل بعد توجيه رد مؤلم لها".

وتجدّدت المواجهة بين إسرائيل وإيران الأحد للمرة الأولى منذ إعلان الهدنة في الثامن من أبريل، ودوّت الانفجارات وأُطلقت صافرات الإنذار مجددا في مناطق عدة من البلدين.

وأسفرت الهجمات عن إصابة 15 شخصا في إيران، وفق رئيس منظمة خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية، وفقا للغد.