أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن جيش الاحتلال تلقى أوامر بوقف الهجمات التي كان يُنفذها ضد إيران، في خطوة تُشير إلى تحول في وتيرة العمليات العسكرية على هذه الجبهة.

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو مدته، في وقت تُتابع فيه الأوساط السياسية والعسكرية تطورات المواجهة بين الجانبين.

استمرار العمليات العسكرية في لبنان

وفي المقابل، أكدت المصادر العسكرية ذاتها، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال تلقى توجيهات من القيادة السياسية بمواصلة الهجمات والعمليات العسكرية في لبنان.

ويعكس هذا التوجيه استمرار تركيز إسرائيل على الجبهة اللبنانية، رغم قرار وقف الهجمات على إيران، في ظل التوترات المتواصلة مع "حزب الله" والتصعيد المستمر على الحدود الشمالية.