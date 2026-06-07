أطلقت دولة الإمارات مبادرة وطنية جديدة تحت اسم "العهد والالتزام"، تدعو المواطنين والمقيمين إلى التوقيع على تعهّد بدعم الدولة وقيادتها، في خطوة تستهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء وتعزيز الهوية الوطنية داخل المجتمع الإماراتي.

جهود لتوسيع نطاق مبادرة العهد والالتزام

وجاء إطلاق المبادرة برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي أكد خلال فعالية أقيمت في مركز أبوظبي للطاقة أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأتاحت الجهات المنظمة إمكانية المشاركة إلكترونياً عبر موقع رسمي ورمز استجابة سريعة (QR Code) جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسمح بوصول المبادرة إلى شريحة أوسع من المشاركين داخل الدولة.

نص التعهّد وآلية المشاركة

ويتضمن التعهّد إعلان المشاركين التزامهم بالولاء والانتماء للدولة وقيادتها، حيث يُطلب من الراغبين في المشاركة إدخال الاسم والبريد الإلكتروني عبر المنصة الرقمية، ليحصلوا بعد ذلك على شهادة تقدير إلكترونية قابلة للتحميل والمشاركة.

وترتكز مبادرة "العهد والالتزام" على أربعة محاور أساسية تشمل تعزيز قيم التعايش والوحدة المجتمعية، واستلهام مبادئ القيادة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المدنية والهوية الوطنية، إضافة إلى التعبير عن الامتنان لما تشهده الإمارات من استقرار وتنمية وازدهار.

وبحسب القائمين على المبادرة، فإن المشاركة لن تقتصر على الأفراد فقط، بل ستشمل توقيعات مؤسساتية من شركات وجامعات ومنظمات مختلفة، إلى جانب تنظيم فعاليات مجتمعية مباشرة وإطلاق منصة رقمية متعددة اللغات لزيادة التفاعل والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.