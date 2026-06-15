أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج لمساهمتهما في تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز": "أثنى ترامب على دور بوتين وشي جين بينج في تيسير التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط".

أضافت الصحيفة: "في الوقت نفسه انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصرفاته التي كادت أن تُفشل الاتفاق".

وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.