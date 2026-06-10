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بعد القصف الأمريكي.. عباس عراقجي: قواتنا المسلحة لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد

كتب : وكالات

01:50 ص 10/06/2026

عباس عراقجي وزير خارجية إيران

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أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في أعقاب الضربات الأمريكية، أن الجيش الإيراني لن يترك أي هجوم أو تهديد دون رد داعيا الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة إذا كانت تهتم بضمان أمنها.

قال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا".

وأضاف: "قواتنا المسلحة الجبارة لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد"، موجها رسالة إلى الولايات المتحدة بقوله: "غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان".

وفي ختام منشوره، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "تاريخ الخليج الفارسي حافل بفصول عديدة عن المصائر المأساوية للغزاة الأجانب"، وفقا لروسيا اليوم.

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