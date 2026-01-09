إعلان

الصين وروسيا وإيران تنضم إلى جنوب أفريقيا في مناورات بحرية مع ارتفاع حدة التوتر

كتب : مصراوي

08:03 م 09/01/2026

مناورات بحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أطلقت السفن الحربية الصينية والروسية والإيرانية أسبوعًا من التدريبات البحرية مع البلد المضيف جنوب أفريقيا قبالة سواحل كيب تاون اليوم الجمعة، في الوقت الذي تشتد فيه حدة التوتر الجيوسياسي حول تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا وخطوتها للاستيلاء على ناقلات تحمل نفطاً فنزويلياً.

وتم تنظيم التدريبات التي تقودها الصين العام الماضي، تحت مظلة تكتل "بريكس" للدول النامية، وقالت القوات المسلحة في جنوب أفريقيا ، إن المناورات ستشمل التدريب على سبل السلامة البحرية وعمليات مكافحة القرصنة و"تعميق التعاون".

يشار إلى أن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا أعضاء منذ فترة طويلة في تكتل بريكس، بينما انضمت إيران إليه في عام 2024.

وتشارك البحرية الإيرانية في التدريبات بينما تتزايد الاحتجاجات داخل البلاد ضد قيادة الجمهورية الإسلامية.

ولم يتضح بشكل فوري ما إذا كانت دول أخرى من التكتل، الذي يشمل أيضًا البرازيل والهند والإمارات العربية المتحدة، بين دول أخرى ، ستشارك في التدريبات.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة في جنوب أفريقيا إنه لا يمكنه بعد تأكيد مشاركة جميع الدول في التدريبات، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مناورات بحرية الصين روسيا إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
أخبار مصر

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

"اللعبة تحولت إلى فخ".. النيابة العامة تكشف تفاصيل مرافعتها في قضية السباح
حوادث وقضايا

"اللعبة تحولت إلى فخ".. النيابة العامة تكشف تفاصيل مرافعتها في قضية السباح
منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
برد قارس ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

برد قارس ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان