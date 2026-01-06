إسرائيل تبدد العقبات أمام بدء بناء مستوطنة قد تقسم الضفة الغربية

القدس - (أ ب)

أزالت إسرائيل العقبة الأخيرة من أجل البدء في مشروع بناء مستوطنة مثيرة للجدل قرب القدس قد تقسم الضفة الغربية إلى شطرين، بحسب وثائق مناقصة حكومية.

وسوف تمهد المناقصة، التي تطلب عروضا من المطورين، الطريق أمام البدء في مشروع بناء المستوطنة "إي 1".

وكانت حركة "السلام الآن" التي تعارض الأنشطة الاستيطانية هي أول من سلط الضوء على هذه المناقصة. وصرح يوني مزراحي، رئيس فريق متابعة الاستيطان في الحركة، أن أعمال البناء قد تبدأ خلال الشهر.

وكان تطوير المستوطنات في المنطقة "إي 1"، وهي مساحة مفتوحة من الأرض شرق القدس، قيد النظر لأكثر من عقدين من الزمن، ولكنه ظل مجمدا بسبب الضغوط الأمريكية خلال الإدارات السابقة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانوني وعقبة أمام السلام.

ويثير مشروع "إي 1" جدلا خاصا لأنه يمتد من ضواحي القدس إلى عمق الضفة الغربية المحتلة. ويقول المنتقدون إنه سيمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا في تلك المنطقة.

وتدعو المناقصة، المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لسلطة الأراضي الإسرائيلية، إلى تقديم مقترحات لتطوير 3401 وحدة سكنية.

وتقول حركة "السلام الآن" إن نشر المناقصة "يعكس جهدا متسارعا للمضي قدما في البناء في إي 1".