وكالات

رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة التي أطلقها رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد مؤتمر شامل للمكونات الجنوبية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في تدوينة على منصة (X): "يُرحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في الرياض يجمع مختلف المكونات الجنوبية، بهدف معالجة القضايا المتعلقة بالجنوب من خلال الحوار والتفاهم".

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة في هذا المؤتمر والتعاون من أجل خفض التصعيد وتحسين حياة الشعب اليمني.

وكانت مبادرة السعودية لاستضافة حوار جنوبي شامل، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد حظيت بترحيب واسع من قبل المكونات الجنوبية، بما في ذلك محافظات حضرموت، المهرة، شبوة، أبين، سقطرى، والضالع.

كما أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بالمبادرة، إلى جانب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: طارق صالح، عبد الله العليمي، عبد الرحمن أبو زرعة، وفرج البحسني.