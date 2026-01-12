أحمد أباد- (د ب أ)

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في تعزيز تواجد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة القطب الشمالي بهدف تحسين أمن جزيرة جرينلاند.

وخلال زيارته للهند، قال ميرتس في مدينة أحمد آباد اليوم الاثنين :"نشاطر الجانب الأمريكي مخاوفه بشأن ضرورة توفير حماية أفضل لهذا الجزء التابع للدنمارك"، وأضاف: "نحن نريد ببساطة أن نقوم معا بتحسين الوضع الأمني لجرينلاند، وأفترض أن الأمريكيين سيشاركون في ذلك أيضًا".

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يجري محادثات حاليًا في هذا الإطار في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأعرب ميرتس عن أمله في التوصل إلى حل توافقي داخل إطار الناتو، وقال إن "محادثات الأيام والأسابيع المقبلة ستظهر" حجم المشاركة التي يمكن أن يسهم بها الأمريكيون في هذا الإجراء.

وكانت عدة دول في حلف الناتو، مثل بريطانيا، أعربت مؤخرًا عن تأييدها لتوسيع حضور الحلف في منطقة القطب الشمالي. ووفقًا لدبلوماسيين، يقترح أحد التصورات تنفيذ مهمة مراقبة تحمل اسم "اركتيك سنتري"/ حارس القطب الشمالي/. وتهدف هذه المهمة إلى نزع الحجة من الأمريكيين بأن الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية غير مضمون بالشكل الكافي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية بضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة.