مندوب فلسطين يعتبر اعتراف مزيد من الدول ببلاده "لحظة تاريخية"

10:13 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

رياض منصور

وكالات

وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اعترافات مزيد من الدول بدولة فلسطين بأنه "لحظة تاريخية يجب البناء عليها".

وتعليقًا على إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عشية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، اعتبر منصور، أن التطور المتمثل في إقدام مزيد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وخاصة بريطانيا، "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسار وإنصاف الشعب الفلسطيني على طريق إنجاز حقوقه الوطنية الثابتة كاملة بما فيها حقه في تقرير المصير".

والأحد، أعلنت الأربع دول رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، قبيل يوم من المؤتمر الذي سيعقد الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية فرنسية، حيث يتوقع أن تعلن دول عدة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

