نتنياهو من داخل قاعدة التجنيد: سنُكمل هزيمة حماس ونعيد جميع أسرانا

(وكالات)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة أجراها إلى قاعدة التجنيد الخاصة بانضمام الجنود إلى سلاح المدرعات والهندسة القتالية، أن إسرائيل ماضية في تنفيذ ثلاث مهام رئيسية لا يمكن التنازل عن أي منها، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو في كلمته: "يجب علينا أن نُنجز المهام الثلاث: أولًا، استكمال هزيمة حركة المقاومة الإسلامية حماس. ثانيًا، إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين. وثالثًا، التأكد من أنّ غزة لن تُشكّل تهديدًا لدولة إسرائيل في المستقبل. هذه المهام الثلاثة ضرورية – ولا يمكن التنازل عن أي منها".

ورافق نتنياهو خلال زيارته قائد مديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، اللواء دادو بار كليفا، حيث أشار نتنياهو إلى أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة التطورات الميدانية المتعلقة بالتجنيد، موضحًا: "هذه هي دورة التجنيد السادسة منذ بداية الحرب. أقول لكم إنّ عدد المجندين يزداد مع كل دورة".

وأضاف نتنياهو: "هناك رغبة قوية في الانضمام إلى الوحدات القتالية، وهذه شهادة واضحة على قوة شعب إسرائيل، قوة شبان وشابات إسرائيل، الذين يعرفون تمامًا ما هو المطلوب منهم في هذا الوقت – الدفاع عن الوطن، وتحقيق النصر".