كييف تعلن إسقاط 161 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 161 من أصل 162 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 162 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وبريانسك وأوريول الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى صاروخ باليستي واحد من طراز كينجال "كيه إتش-47 إم2"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 11:30 اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 161 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد.

وأضاف البيان أن طائرة مسيرة واحدة أصابت هدفها، بينما سقط حطام طائرات مسيرة في تسعة مواقع بمنطقتي أوديسا وكييف.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق جنوب غربي البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 3 أغسطس حتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة وأسقطت 61 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لقناة "أر تي" عربي الروسية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 18 طائرة مسيرة فوق مياه البحر الأسود، و12 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق أراضي جمهورية القرم، و8 فوق مقاطعة بيلجورود، و6 فوق مقاطعة فولجوجراد، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وأخرى فوق مقاطعة ريازان.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا من مصدر مستقل.