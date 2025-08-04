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دخلتا المجال الجوي المحظور.. اعتراض طائرتين مدنيتين فوق منتجع ترامب في بيدمينستر

08:05 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

ترامب

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وكالات

اعترضت مقاتلات تابعة للقيادة الشمالية الأمريكية "نوراد" NORAD طائرتين مدنيتين، مساء الأحد، فوق منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيدمينستر، نيوجيرسي، بحسب ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن ذلك تم بعد دخول الطائرتين منطقة حظر الطيران المؤقتة دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأضافت الشبكة أنه تم نشر مقاتلات من طراز "إف-16" لاعتراض الطائرتين، اللتين دخلتا منطقة الحظر المؤقتة بالقرب من نادي ترامب الوطني للجولف في بيدمينستر، نيوجيرسي.

وتمكنت الطائرات المقاتلة من إعادة الاتصال مع الطيارين، وأُرغمت الطائرتان المدنيتان على مغادرة المنطقة دون وقوع أي حادث، وفقا لسكاي نيوز.

يشار إلى أنه لم تُسجل أي تهديدات مباشرة على الرئيس ترامب أو المنتجع جراء ذلك أو من خلال الإجراءات المتخذة.

وبحسب "فوكس نيوز" تمت متابعة الحادث من قبل جهاز الخدمة السرية، الذي أكد أن الأمن في المجمع تم الحفاظ عليه طوال الحادث.

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