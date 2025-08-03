كتبت- سلمى سمير:

وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا قراره بإعادة نشر غواصتين نوويتين في مناطق استراتيجية بأنه خطوة "خطيرة وتفتقر إلى الفهم العسكري".

وجاءت تصريحات بولتون خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث أعرب عن قلقه من تداعيات التصعيد النووي الذي قد ينجم عن "رد غير محسوب" من ترامب على تصريحات صدرت عن مسؤول روسي رفيع المستوى.

وقال بولتون: "ما فعله ترامب يعكس تجاهلًا واضحًا لطبيعة عمل منظومة الردع النووي الأمريكية. لدينا بالفعل صواريخ متمركزة في مواقعها، والإيحاء بتحريك غواصات نووية يوحي بجهل حقيقي بطريقة تشغيل هذه المنظومة الحساسة التي لا يعرف ترامب طريقة تشغيلها".

وحذر بولتون من أن مثل هذه التحركات الرمزية قد تُفهم في الكرملين كإشارة تهديد مباشر، ما يزيد من احتمالات سوء التقدير بين القوتين النوويتين. وأضاف: "قد يعتقد بعض المسؤولين الروس أن ترامب يلمّح إلى إمكانية تنفيذ ضربة استباقية، وهو تصور في غاية الخطورة".

وفي خضم تبادل حاد للتصريحات، كان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قد وجّه انتقادات لترامب، مطالبًا إياه بمراجعة مواقفه تجاه موسكو، ومتهكمًا عليه بأن "يعود لمشاهدة أفلامه المفضلة عن الموتى الأحياء". وجاء رد ترامب سريعًا، محذرًا الكرملين من "عواقب وخيمة"، ومعلِنًا تحريك غواصات نووية "إلى مواقع مناسبة تحسبًا لأي تطورات".

كما أمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مهددًا بعقوبات اقتصادية "بنسبة 100%" في حال الرفض.

واختتم بولتون تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يتولى مسؤولون مختصون في وزارة الدفاع توضيح مبادئ الانتشار النووي للرئيس، محذرًا من تبعات "التصرفات الاستعراضية" في وقت يتطلب أقصى درجات الحذر والانضباط الاستراتيجي.