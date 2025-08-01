ترامب يأمر بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات الأمريكية من كندا

واشنطن- (أ ب)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من كندا من 25% إلى 35% اعتبارا من اليوم الجمعة، متذرعا بنقص التعاون لوقف تهريب مادة مخدرة غير قانونية.

وأعلن البيت الأبيض في ساعة متأخرة أمس الخميس، أن كندا أخفقت في "بذل المزيد لاعتقال المهربين والمجرمين الهاربين، وضبط المواد المخدرة غير القانونية".

وقد هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا إذا لم يتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بحلول اليوم الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حدده للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع عشرات الدول.

وفي وقت مبكر من أمس الخميس، قال الرئيس إن إعلان كندا أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن "يجعل الأمور أصعب للغاية" على الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تجاري مع جارتها الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قلل من التوقعات بشأن الرسوم الجمركية، قائلا إن أوتاوا لن توافق إلا على اتفاق "في حال كان هناك واحد على الطاولة يخدم بشكل أفضل مصالح الكنديين".

وفي بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، أعرب كارني عن خيبة أمله من تصرفات ترامب.

وقال كارني "كندا تشكل 1 % فقط من الواردات الأمريكية من الفنتانيل وتعمل بشكل مكثف لخفض تلك الكميات بشكل مكثف".

وأضاف أن بعض الصناعات بما في ذلك الأخشاب والفولاذ والألومنيوم والسيارات، سوف تتأثر بشدة ولكن الحكومة سوف تحاول خفض التأثير وحماية وظائف الكنديين.

ولم يتم إدراج كندا على قائمة ترامب للرسوم الجمركية المحدثة لباقي دول العالم التي أعلنتها الولايات المتحدة في ساعة متأخرة أمس، ومن المقرر أن تسري هذه الرسوم اعتبارا من 7 أغسطس الجاري.

ومازالت بعض الواردات من كندا محمية بالاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أو (يو.إس.إم.سي.أيه) لعام 2020 التي سيعاد التفاوض فيها العام المقبل.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن السلع التي تنقل عبر كندا التي لا يغطيها اتفاق (يو.إس.إم.سي.أيه) سوف تكون عرضة لرسوم نسبتها 40 %.