"كارثي وعار".. ترامب يعلق مجددًا على الوضع في غزة

وكالات

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات المثيرة، اليوم، تطرق فيها إلى ملفات دولية، أبرزها الحرب في أوكرانيا، الأوضاع الإنسانية في غزة، البرنامج النووي الإيراني، وموقف كندا من القضية الفلسطينية.

وقال ترامب، إن ما يحدث في قطاع غزة "أمر مفجع ومؤسف وعار وكارثي"، مشيرًا إلى أن إدارته قدمت مؤخرًا مساعدات مالية عاجلة لدعم المدنيين في القطاع.

وأضاف: "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة... أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام".

ورغم حجم الدعم، عبّر ترمب عن خيبة أمله حيال نتائج المساعدات قائلاً: "لا أرى نتائج في غزة للمساعدات التي قدمناها".

وفيما يتعلق بالسياسة الكندية، أعرب ترامب عن استيائه من نية كندا الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلاً: "لم ترق لي نية كندا الاعتراف بدولة فلسطينية".

وفي الشأن الإيراني، قال ترامب إن بلاده "دمرت المواقع النووية الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "إيران ظلت تتصرف بشكل سيئ"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، وصف ترامب ما تقوم به روسيا في أوكرانيا بأنه "أمر مقزز ومؤسف"، وشدد على ضرورة "توقف الحرب الروسية الأوكرانية".

وانتقد الرئيس الأمريكي سلفه جو بايدن، قائلاً: "الحرب في أوكرانيا حرب بايدن، وليست حربي".