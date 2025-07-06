دول البريكس تطالب بانسحاب إسرائيل من غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

وكالات

كرر البيان الختامي لقمة مجموعة البريكس المنعقدة في البرازيل، الأحد، قلق الدول الأعضاء البالغ إزاء استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة وعرقلة دخول المساعدات.

وأكد البيان، إدانة الدول الأعضاء جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع وسيلة للحرب في غزة، داعيا الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وطالب البيان الختامي لقمة البريكس، بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن كلمة الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا أمام قمة بريكس، إنه ينبغي ألا يستمر المجتمع الدولي في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وشدد دا سيلفا، على ضرورة عدم نتجاهل المجازر بحق مدنيين أبرياء واستخدام الجوع سلاحا للحرب في غزة.

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة دول بريكس، التي تترأس دورتها الحالية البرازيل.