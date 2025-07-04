رئيس البرتغال يقدم واجب العزاء في جوتا.. ودقيقة صمت بالبرلمان

(د ب أ)

قدم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء لويس مونتنيجرو واجب العزاء في ديوجو جوتا لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه سيلفا ، وهو لاعب كرة أيضا، وذلك بعد وفاتهما في حادث سيارة مأساوي أمس الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن ريبيلو دي سوزا ومونتنيجرو سافرا إلى مسقط رأس جوتا وشقيقه في جوندومار، بالقرب من بورتو اليوم الجمعة، حيث أُقيمت مراسم العزاء في كنيسة صغيرة، وقاما بوضع أكاليل الزهور، وقدما التعازي لأقاربهما.

وتجمع أفراد أسرة جوتا وشقيقه وأصدقاؤه المقربون منذ الصباح لحضور مراسم العزاء التقليدية، قبل استقبال المعزين من الجمهور في وقت لاحق من اليوم، تمهيدا لإقامة مراسم الجنازة غدا السبت.

ووقف أعضاء البرلمان البرتغالي دقيقة صمت حدادًا على روح جوتا وشقيقه اليوم الجمعة.

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه أندريه سيلفا، البالغ من العمر 25 عامًا، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورجيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.