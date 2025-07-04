قائد بالمقاومة يؤكد سقوط عشرات جنود الاحتلال في عملية الشجاعية "فيديو"

وكالات

قال قائد عملية الشجاعية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن قواته نفذت كمينًا مركبًا بتخطيط مسبق ومطابق لمسرح العمليات، استهدف نحو 40 جنديًا وضابطًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القائد في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن العملية أسفرت عن وقوع عدد كبير من الجنود بين قتيل وجريح، مؤكدًا أنهم عاينوا جثثًا متفحمة لجنود وضباط العدو، الذي وصفه بالكاذب والمتستر على خسائره.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال فقدوا المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ أثناء تنفيذ العملية، مشددًا على أن سرايا القدس أحكمت السيطرة بالنار على العدو وآلياته المتوغلة في مربع الهدى شرق الشجاعية.

ونشرت قناة الجزيرة صورا لكمين مركب قالت سرايا القدس إنها نفذته يوم الأربعاء الماضي، ضد آليات وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويظهر التسجيل تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية واشتباكات وتدمير منزل بجنود تحصنوا فيه.