إعلان

قائد بالمقاومة يؤكد سقوط عشرات جنود الاحتلال في عملية الشجاعية "فيديو"

06:48 م الجمعة 04 يوليو 2025

جنود الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال قائد عملية الشجاعية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن قواته نفذت كمينًا مركبًا بتخطيط مسبق ومطابق لمسرح العمليات، استهدف نحو 40 جنديًا وضابطًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف القائد في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن العملية أسفرت عن وقوع عدد كبير من الجنود بين قتيل وجريح، مؤكدًا أنهم عاينوا جثثًا متفحمة لجنود وضباط العدو، الذي وصفه بالكاذب والمتستر على خسائره.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال فقدوا المبادرة ورد الفعل، واكتفوا بالهروب والصراخ أثناء تنفيذ العملية، مشددًا على أن سرايا القدس أحكمت السيطرة بالنار على العدو وآلياته المتوغلة في مربع الهدى شرق الشجاعية.

ونشرت قناة الجزيرة صورا لكمين مركب قالت سرايا القدس إنها نفذته يوم الأربعاء الماضي، ضد آليات وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويظهر التسجيل تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية واشتباكات وتدمير منزل بجنود تحصنوا فيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنود الاحتلال سرايا القدس قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان