حماس تعلن استعدادها الدخول في مفاوضات التهدئة من جديد

وكالات

قالت حركة حماس إن حرب التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت حدًا لا يُحتمل، مشيرة إلى أنها باتت تشكل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

ودعت الحركة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف ما وصفته بـ"المجزرة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال، والعمل على إدخال المواد الغذائية فورًا إلى كافة مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وضمان حماية هذه المساعدات.

وأكدت حماس استعدادها للانخراط الفوري في مفاوضات التهدئة من جديد حال وصول المساعدات إلى مستحقيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة، مشددة على أن "استمرار المفاوضات في ظل سياسة التجويع يفقدها مضمونها وجدواها"، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الإسرائيلي من جولة المفاوضات الأخيرة الأسبوع الماضي "دون مبرر"، في وقت كانت فيه الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق، بحسب البيان.