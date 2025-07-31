

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية، الذي ستقوم الأخيرة بموجبه باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري كامل وشامل مع جمهورية كوريا".

أضاف أنه حسب شروط الصفقة ستقدم كوريا الجنوبية للولايات المتحدة 350 مليار دولار من الاستثمارات، إضافة إلى شراء الغاز الطبيعي المسال أو أنواع أخرى من موارد الطاقة بقيمة 100 مليار دولار.

يذكر أن ترامب أعلن عن فرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم في أبريل الماضي.

وبعد ذلك أطلقت الولايات المتحدة مفاوضات مع العديد من الدول حول الصفقات التجارية لغرض خفض الرسوم، وفقا لروسيا اليوم.