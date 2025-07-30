أمواج تسونامي تبدأ بضرب سواحل فرنسا

وكالات

قالت السلطات الفرسنية، إن أمواج تسونامي بدأت تضرب جزر ماركيساس التابعة لبولينيزيا الفرنسية، والتي تقع على بعد نحو 10,000 كيلومتر (6,000 ميل) من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات قبالة أقصى شرق روسيا.

وأضافت مفوضية الجمهورية في بولينيزيا الفرنسية على فيسبوك، أن أعلى الأمواج من المتوقع أن تصل خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنها ستكون الآن بين 1.1 و2.5 متر (3 إلى 8 أقدام)، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى أمواج يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار (13 قدمًا).

وأشارت المفوضية، إلى أنه تم رصد انسحاب المياه – وهو أول مؤشر على اقتراب تسونامي – في جزر نوكو هيفا، وهيفا أوآ، وأوا هوكا.

ومن جانبه أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، عدم وقوع إصابات في روسيا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة قبالة كامتشاتكا شرق البلاد.

وأشاد بيسكوف، اليوم الأربعاء، بسلامة المباني وحسن عمل أنظمة الإنذار، قائلًا إن عدم وقوع إصابات يعود إلى قوة البناء وفعالية أنظمة الإنذار.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، بإلغاء تحذير من تسونامي في سيفيرو كوريلسك الروسية بعد أن ضربها زلزال عنيف بقوة 8.8 درجات أدى إلى موجات مد تسونامي.

وفجر اليوم، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.