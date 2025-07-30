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أكبر منظمة يهودية ببريطانيا تدعو إلى زيادة المساعدات لغزة

11:52 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

الجوع في غزة-أرشيفية

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وكالات

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مجلس النواب اليهودي، أكبر منظمة يهودية في البلاد، قوله إن الخطوات الحالية للسماح بدخول مساعدات محدودة لغزة تأخرت كثيرًا.


وشدد المجلس اليهودي، على أنه يجب ألا يُستخدم الغذاء سلاح حرب من قِبل أي طرف في الصراع.


ودعا مجلس النواب اليهودي لزيادة سريعة ودون قيود في المساعدات عبر جميع القنوات المتاحة إلى غزة.


وفي سياق منفصل، حذرت منظمة العمل ضد الجوع الإنسانية، من أن المجاعة في قطاع غزة تزداد حدة، وأفادت بأن نحو 20 ألف طفل نقلوا للمستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.


وقالت المنظمة، إن 300 ألف طفل دون الخامسة و150 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة ماسة إلى مكملات علاجية.

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