إعلان

سقطت في النهر.. مصرع عسكريين ألمانيين اثنين جراء حادث تحطم مروحية

02:12 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

تحطم مروحية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، مصرع 2 من العسكريين الألمان جراء حادث تحطم مروحية بالقرب من مدينة لايبزيغ بشرق البلاد.

وزار بيستوريوس مكان الحادث، الثلاثاء، حيث سقطت المروحية في النهر.

وأكد أن الحادث وقع أثناء تحليق تدريبي. وتم انتشال جثتي العسكريين مساء اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال شخص ثالث في عداد المفقودين.

ولا يزال البحث عن الشخص المفقود ودراسة أسباب الحادث مستمرة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم مروحية مصرع عسكريين ألمانيين تحطم مروحية في ألمانيا ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان