سقطت في النهر.. مصرع عسكريين ألمانيين اثنين جراء حادث تحطم مروحية



وكالات

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، مصرع 2 من العسكريين الألمان جراء حادث تحطم مروحية بالقرب من مدينة لايبزيغ بشرق البلاد.

وزار بيستوريوس مكان الحادث، الثلاثاء، حيث سقطت المروحية في النهر.

وأكد أن الحادث وقع أثناء تحليق تدريبي. وتم انتشال جثتي العسكريين مساء اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال شخص ثالث في عداد المفقودين.

ولا يزال البحث عن الشخص المفقود ودراسة أسباب الحادث مستمرة، وفقا لروسيا اليوم.