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لماذا هدد ترامب بسحب الجنسية للمرشح الديمقراطي لعمدة نيويورك زهران ممداني ؟

11:58 ص الخميس 03 يوليه 2025

ترامب و زهران ممداني

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بي بي سينشر المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بسحب جنسيته الأمريكية

ورجح ممداني أن سبب تهديد ترامب له يعود لرفض زهران "إيقاف عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) "

وسيصبح ممداني البالغ من العمر 33 عاما أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 نوفمبر المقبل.

هذا المحتوى من

BBC

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