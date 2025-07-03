بي بي سينشر المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بسحب جنسيته الأمريكية

ورجح ممداني أن سبب تهديد ترامب له يعود لرفض زهران "إيقاف عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) "

وسيصبح ممداني البالغ من العمر 33 عاما أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 نوفمبر المقبل.