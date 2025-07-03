لماذا هدد ترامب بسحب الجنسية للمرشح الديمقراطي لعمدة نيويورك زهران ممداني ؟
11:58 ص الخميس 03 يوليه 2025
بي بي سينشر المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني على منصة إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بسحب جنسيته الأمريكية
ورجح ممداني أن سبب تهديد ترامب له يعود لرفض زهران "إيقاف عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) "
وسيصبح ممداني البالغ من العمر 33 عاما أول عمدة مسلم من جنوب آسيا لنيويورك إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 نوفمبر المقبل.
سحب الجنسية المرشح الديمقراطي لعمدة نيويورك زهران ممداني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدة نيويورك أخبار BBC ترامب و زهران ممداني
فيديو قد يعجبك: