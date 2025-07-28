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البرازيل: نؤيد الاعتراف بدولة فلسطين ونرفض توسيع المستوطنات

08:03 م الإثنين 28 يوليه 2025

وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا

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وكالات

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن بلاده تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين عضوًا كاملًا بالأمم المتحدة.

وأضاف فييرا، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، أن بلاده ترفض الضم وتوسيع المستوطنات.

ودعا وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، ِإلى حماية العاملين الإنسانيين وفرض جزاءات على المستوطنين الإسرائيليين.

وانطلق، اليوم الاثنين، مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، في المقر الدائم للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

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