غانا تسجّل أول وفاة بفيروس "إمبوكس"

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في غانا تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "إمبوكس"، إلى جانب تأكيد 23 إصابة جديدة خلال أسبوع واحد، ما يمثل أعلى حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في يونيو 2022، ليصل بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة إلى 257 حالة.

من جانبه، أكد وزير الصحة الغاني، كوابينا أكاندوه، أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، مشددًا على أهمية الكشف المبكر والالتزام بالسلوك الوقائي المسؤول للحد من انتشار الفيروس، في وقت تستعد فيه البلاد لتلقي دفعة من اللقاحات المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

ويُعَدّ هذا التصاعد في الحالات مؤشرًا على اتساع رقعة انتشار الفيروس في منطقة غرب أفريقيا، إذ سجلت سيراليون حتى مايو الماضي 3350 إصابة و16 حالة وفاة، إلى جانب آلاف الحالات التي تم رصدها في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وبوروندي.

وبحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، فقد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس على مستوى القارة 47 ألف حالة منذ يناير 2024، منها 221 حالة وفاة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تجديد تأكيدها مؤخرًا بأن الفيروس لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.