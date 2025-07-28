بنجلاديش تعرض شراء 25 طائرة من شركة بوينج

داكا - (د ب أ)

عرضت بنجلاديش شراء 25 طائرة من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج على أمل الوصول إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخفف الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات بنجلاديش المصدرة إلى السوق الأمريكية.

وقال وزير التجارة البنجلاديشي محبوب الرحمن في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء أمس، قبل سفره إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين " لقد قطعنا على أنفسنا التزاماتٍ يُمكننا الوفاء بها. وشراء بوينج جزءٌ من ذلك".

وسينضم الرحمن إلى وفد رفيع المستوى، برئاسة المستشار التجاري بشير الدين، ومن المقرر أن يلتقي بمسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الفترة من 29 إلى 31 يوليو/تموز الحالي. وتأتي هذه المحادثات قبل أيام قليلة من دخول هيكل التعريفات الجمركية الجديد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب

ومع إقراره بأن تسليم الطائرات سيستغرق سنوات، أشار رحمن إلى التزام إندونيسيا بشراء 50 طائرة بوينج كجزء من اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة كسابقة. وقال: "نحن نقدم عرضًا قويًا".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 35% على البضائع الواردة من بنجلاديش، وهي مورد رئيسي للملابس للولايات المتحدة. وتسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا الآن إلى الحصول على رسوم جمركية أمريكية قريبة من تلك المفروضة على منتجات الشركاء التجاريين الإقليميين الآخرين ، مثل فيتنام التي تخضع منتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 20% وإندونيسيا والفلبين 19%.

كما وقّعت دكا الأسبوع الماضي اتفاقية أولية مع مزارعي القمح الأمريكيين لاستيراد 700 ألف طن من الحبوب سنويًا على مدى خمس سنوات.

وصرح الرحمن "نزيد أيضًا وارداتنا من القطن وفول الصويا الأمريكي- وهذا سيكون أكثر فعالية في تقليص فجوة تجارتنا، لأننا نحتاج إليهما على مدار العام".