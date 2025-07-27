إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية



وكالات

تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر وول مارت بولاية ميشيجان الأمريكية، إذ أكدت الشرطة اعتقال مشتبه بع بارتكاب الاعتداء.

وقالت شرطة ولاية ميشيجان، إن مكتب المأمور بالمدينة يحقق في الحادث والتفاصيل محدودة.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المنطقة فيما يجري التحقيق في الواقعة.

وقالت شركة مونسون للرعاية الصحية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن 11 شخصًا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيغان.

وأضافت أنها ستقدم تحديثات بحسب ما تقتضيه الضرورة، وفقا للغد.

من جهته، قال المتحدث باسم شركة وول مارت، جو بينينغتون، عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تعمل مع الشرطة وتحيل الأسئلة إليهم في الوقت الراهن.

وتبعد ترافيرس سيتي حوالي 410 كيلومترات شمال غرب ديترويت.